Unser Heft 4 / 2019 kommt…

…in Kür­ze: Die aktu­el­le Aus­ga­be ist in Druck und wird (wenn nichts dazwi­schen kommt) in der zwei­ten Hälf­te die­ser Woche aus­ge­lie­fert, soll­te also – je nach Zuver­läs­sig­keit der Deut­schen Post – kurz vor oder nach Weih­nach­ten in Euren Brief­käs­ten sein. Ach, ja: Wer (noch) nicht abon­niert hat, kann ger­ne hier bestel­len (Infos über den Inhalt gibt’s per Klick auf das neben­ste­hen­de Titel­bild), dan­ke.