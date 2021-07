Das Bünd­nis „Fair übers Meer!“ hat heu­te in einer Pres­se­mit­tei­lung zum mor­gi­gen inter­na­tio­na­len „Day of the Sea­fa­rer“ die Bun­des­re­gie­rung und die mari­ti­me Wirt­schaft auf­ge­for­dert, unter ande­rem „end­lich die Arbeits­si­tua­ti­on von See­leu­ten sub­stan­ti­ell zu ver­bes­sern“. Es sei längst über­fäl­lig, die See­leu­te als wich­tigs­tes Glied der Lie­fer­ket­ten anzu­er­ken­nen. Wei­ter­le­sen→