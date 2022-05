Fran­çois, Bill:

Die Elo­quenz der Sardine –

Unglaub­li­che Geschichten

aus der Welt der Flüs­se und Meere;

C. H. Beck, München zur Rezen­si­on

„Die Sar­di­ne starr­te mich … an; sie schien mir irgend­et­was sagen zu wol­len… – über das Leben in der blau­en Welt.“ Seit­dem, so heißt es, sei Fran­çois „nie wie­der … auf fes­ten Boden zurück­ge­kehrt“. Die­ses Buch erzählt auf fas­zi­nie­ren­de Wei­se, warum…