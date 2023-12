Schweinswale in akuter Gefahr“

Die Schweins­wa­le in Nord- und Ost­see sind bedroht – die Aus­sa­ge an sich ist zwar nicht ganz neu, aber lei­der drin­gen­der denn je. „Obwohl Schweins­wa­le in Deutsch­land unter stren­gem Schutz ste­hen, gehen ihre Popu­la­ti­ons­zah­len auf­grund anthro­po­ge­ner Ein­flüs­se in Ost- und Nord­see ste­tig zurück“, schreibt die Gesell­schaft zur Ret­tung der Del­phi­ne e.V. (GRD) in ihrer Ankün­di­gung einer aktu­el­len Fach­bei­trags­rei­he im Web.

Die aku­te Bedro­hung der Bestän­de sei eine direk­te Fol­ge ver­fehl­ter Mee­respo­li­tik, Schutz­ge­bie­te gebe es oft­mals nur auf dem Papier – fünf kos­ten­los abruf­ba­re Fach­bei­trä­ge, die die GRD in Zusam­men­ar­beit mit dem schleswig-holsteinischen Ver­ein „Schutz­sta­ti­on Wat­ten­meer e. V.“ erar­bei­tet hat, sol­len nun ein­mal mehr auf die dra­ma­ti­sche Situa­ti­on des Schweins­wals in Nord- und Ost­see auf­merk­sam machen und gleich­zei­tig den Hand­lungs­druck auf die Poli­tik erhöhen.

Die Serie ist Ende Novem­ber gestar­tet wor­den mit einem Bei­trag zur „Ret­tung des Schweins­wals vor den töd­li­chen Stell­net­zen in der Ost­see“ und wird bis Jah­res­en­de wöchent­lich fort­ge­setzt. Die Bei­trä­ge sind abruf­bar unter der URL

https://www.delphinschutz.org/bedrohte-schweinswale-intro/