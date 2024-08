Schifffahrtsmuseum: Neue Dauerausstellung

Im Deut­schen Schiff­fahrts­mu­se­um (DSM) in Bre­mer­ha­ven ist vor Kur­zem nach knapp zwei Jah­ren Bau­zeit eine neue Dau­er­aus­stel­lung eröff­net wor­den. Unter dem Titel „Schiffs­wel­ten – Der Oze­an und wir“ will sie in zeit­ge­mä­ßer Form Ant­wor­ten geben auf vie­le Fra­gen zu ver­schie­dens­ten Aspek­ten der Seeschifffahrt.

Auf rund 2800 Qua­drat­me­tern prä­sen­tiert das DSM dazu mehr als 2000 Expo­na­te. Laut einer Pres­se­mit­tei­lung ver­steht das natio­na­le Muse­um und Leibniz-Institut für Mari­ti­me Geschich­te als Ver­mitt­ler, um Schiff­fahrt und Schif­fe und ihre Geschichte(n) zu ent­de­cken: Wie ent­steht ein Schiff? Wel­chen phy­si­ka­li­schen Gesetz­mä­ßig­kei­ten muss es stand­hal­ten, wie auf die Kräf­te des Mee­res reagie­ren kön­nen? Wel­che Umwelt­aus­wir­kun­gen hat sein Betrieb, wel­che Aus­rüs­tung wird benö­tigt? All dies und mehr wird erklärt und vor­ge­stellt – übri­gens auch mit­tels zahl­rei­cher Mit­mach­sta­tio­nen, unter ande­rem mit einem 34 Meter lan­gen Forschungsschiff-Modell. Für Modellbau-Fans gilt es, mehr als 1000 Schiffs­mo­del­le zu bestaunen.

Wer sich zur Vor­be­rei­tung eines Besuchs für Details inter­es­siert, für den bie­tet das DSM die­se Infor­ma­ti­ons­bro­schü­re über die neue Aus­stel­lung zum kos­ten­lo­sen Down­load an. Übri­gens: Noch bis Anfang Novem­ber gibt es neben meh­re­ren wei­te­ren Dauer- und Son­der­aus­stel­lun­gen auch eine Prä­sen­ta­ti­on über die Geschich­te der Han­se und den Ein­fluss von Bre­mer und Ham­bur­ger Kauf­leu­ten des 17. Jahrhunderts.