Europäer plündern Senegals Fischbestände

„Sie sau­gen nicht nur den Fisch ab, son­dern auch die Pro­fi­te“ – mit die­sen dras­ti­schen Wor­ten beschreibt das Recherche-Portal Fol­low the money (FTM), was sei­ne Jour­na­lis­ten im west­afri­ka­ni­schen Sene­gal ent­de­cken muss­ten. Es geht um Traw­ler, die unter sene­ga­le­si­scher Flag­ge hei­mi­sche Gewäs­ser plün­dern, die tat­säch­lich aber euro­päi­schen Eig­nern gehö­ren. Und das geschieht mit Wis­sen und – min­des­tens still­schwei­gen­der – Bil­li­gung der EU-Kommission.

Ende 2024 habe die Brüs­se­ler Kom­mis­si­on eine for­mel­le War­nung an Sene­gal aus­ge­spro­chen, berich­tet FTM in einer Mit­te die­ser Woche ver­öf­fent­lich­ten Repor­ta­ge: Es dul­de ille­ga­le Fische­rei vor der eige­nen Küs­te und über­wa­che Traw­ler unter sene­ga­le­si­scher Flag­ge man­gel­haft. Die Kom­mis­si­on habe als Reak­ti­on dar­auf sogar Ver­hand­lun­gen mit der Regie­rung in Dakar über ein neu­es Fische­rei­ab­kom­men aus­ge­setzt. – Tat­säch­lich, so FTM wei­ter, befin­de sich aber min­des­tens ein Fünf­tel die­ser Schif­fe im Besitz euro­päi­scher Muttergesellschaften.

FTM ist nach eige­nen Anga­ben eine „inves­ti­ga­ti­ve Nach­rich­ten­agen­tur für radi­kal unab­hän­gi­gen Jour­na­lis­mus“. Repor­ter von FTM sind unter ande­rem im Sene­gal unter­wegs gewe­sen. Sie spra­chen mit meh­re­ren Fischern in Küs­ten­ge­mein­den des Sene­gal, besuch­ten auch den Hafen von Dakar, befrag­ten loka­le Beam­te und ana­ly­sier­ten zudem die Eigen­tums­ver­hält­nis­se von Fische­rei­fahr­zeu­gen. Fasst man die Ergeb­nis­se die­ser Recher­chen kurz zusam­men, ergibt sich fol­gen­des Bild: Die EU-Kommission wis­se von die­sen Ver­hält­nis­sen; die­se hät­ten star­ke Aus­wir­kun­gen nicht nur auf die sene­ga­le­si­sche Fische­rei, son­dern wegen deren Bedeu­tung für die natio­na­le Wirt­schaft auf das gesam­te Land. Die Fang­men­gen ins­ge­samt gin­gen dras­tisch zurück, die dar­aus sich erge­ben­de Ver­ar­mung för­de­re nach loka­len Beob­ach­tun­gen die Migra­ti­on – aber die EU-Kommission ver­säu­me es, die so agie­ren­den euro­päi­schen Unter­neh­men zur Ord­nung zu rufen. Brüs­sel kon­zen­trie­re sich statt­des­sen dar­auf, Migra­ti­on in die EU zu stop­pen, und gebe dafür sogar Geld aus statt, wie im Sene­gal über­fäl­lig, deren Ursa­chen zu ver­mei­den oder zu bekämpfen.

Das investigative Recherche-Portal Follow the money ( FTM ) stellt seine Beiträge in der Regel nur denen vollständig zur Verfügung, die entweder pro Artikel oder im Abonnement dafür bezahlen – denn diese Einnahmen sind die einzige Finanzierungsquelle der oft aufwändigen Arbeit dieses Journalisten-Teams. WATERKANT wurde ein Abo-Zugang zum Portal vorübergehend kostenfrei gewährt (danke, FTM !), deshalb können wir an dieser Stelle die Reportage über die Probleme der senegalesischen Fischerei in eigener Übersetzung und gekürzt zusammenfassen. Wer mehr wissen will, klicke auf das abgebildete Logo, es führt direkt zum aktuellen Beitrag.

Die sehr aus­führ­li­che, bebil­der­te FTM-Web-Reportage beginnt mit Ein­drü­cken des 52 Jah­re alten Fischers Ama­dou Dia­gue aus der Gemein­de Guet N’Dar, einem Fischer­vier­tel in der Nähe der zweit­größ­ten Stadt des west­afri­ka­ni­schen Lan­des, Saint Lou­is: Eigent­lich sei Fisch­fang das „Lebens­eli­xier“ sei­ner Gemein­de, aber die aus­län­di­schen Traw­ler leer­ten das Meer und raub­ten so den Men­schen ihre loka­len Lebens­grund­la­gen; immer weni­ger Fische nur könn­ten die tra­di­tio­nel­len, bunt bemal­ten „Piro­gen“ anlan­den, immer weni­ger Fang auf dem Markt verkaufen.

„Die­se gro­ßen Traw­ler kom­men nahe an die Küs­te, um Fische dort zu fan­gen, wo sie nicht fan­gen soll­ten“, zitiert FTM den 52-Jährigen. „Sie ver­ste­cken sich hin­ter der sene­ga­le­si­schen Flag­ge. Aber wir alle wis­sen, dass es eigent­lich die Spa­ni­er sind, die kom­men, um unse­ren Fisch zu steh­len.“ Eine ers­te Unter­su­chung durch FTM habe erge­ben, dass min­des­tens ein Fünf­tel der 132 indus­tri­el­len Fisch­traw­ler unter sene­ga­le­si­scher Flag­ge im Besitz von Joint Ven­tures mit in der EU ansäs­si­gen Mut­ter­ge­sell­schaf­ten sei­en. Jah­re­lang habe die EU-Kommission die Grün­dung sol­cher Joint Ven­tures durch ein gro­ßes Fische­rei­ab­kom­men mit der ehe­ma­li­gen fran­zö­si­schen Kolo­nie gefördert.

Das sei zwar ver­knüpft gewe­sen mit dem Ver­spre­chen, durch der­art inter­na­tio­na­le Zusam­men­ar­beit die hei­mi­sche Fische­rei­in­dus­trie und damit die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung Sene­gals anzu­kur­beln. In der Pra­xis jedoch wür­den die euro­päi­schen Mut­ter­kon­zer­ne die ver­ein­bar­ten Beschrän­kun­gen für aus­län­di­sche Schif­fe umge­hen, indem sie ihre Traw­ler durch im Sene­gal ansäs­si­ge Toch­ter­fir­men unter der Flag­ge des Lan­des fah­ren las­sen: „Dies ermög­licht es ihnen, die Mee­re zu plün­dern und Gewin­ne an Mut­ter­ge­sell­schaf­ten in Chi­na, Frank­reich und Spa­ni­en abzu­zwei­gen“, so haben es loka­le Fischer, Akti­vis­ten und Beam­te den FTM-Reportern berichtet.

Schwin­den­de Fischbestände,…

Jour­na­lis­ten, so FTM, wür­den nur schwer­lich Zugang zum Hafen von Dakar bekom­men, wes­halb man bei Hafen­be­such dar­auf ver­zich­tet habe, den eige­nen Beruf offen­zu­le­gen. Auch wür­den die Namen befrag­ter Hafen­an­ge­stell­ter nicht genannt, um sie zu schüt­zen. Einer von ihnen habe erläu­tert, dass die loka­len Töch­ter einen hei­mi­schen Direk­tor bekä­men, wäh­rend die Chefs in Euro­pa säßen – der­art ver­deck­te Unter­neh­mens­struk­tu­ren mach­ten es prak­tisch unmög­lich, Maß­nah­men gegen Schif­fe zu ergrei­fen, die miss­bräuch­lich fisch­ten, oder die Eigen­tü­mer zu ver­fol­gen, die davon pro­fi­tier­ten. FTM berich­tet, im Hafen von Dakar Traw­ler unter sene­ga­le­si­scher Flag­ge beob­ach­tet zu haben, die nach loka­len Aus­künf­ten spa­ni­schen, fran­zö­si­schen oder auch chi­ne­si­schen Eig­nern gehör­ten; am Lager­haus eines mul­ti­na­tio­na­len fran­zö­si­schen Unter­neh­mens hät­ten meh­re­re Schif­fe mit chi­ne­si­schen Namen gele­gen. „Wäh­rend­des­sen“, schreibt FTM, „schwin­den die Fisch­be­stän­de vor Sene­gal und die Bran­che kämpft mit einem Abschwung der Export­ein­nah­men“. Loka­le Beam­te hät­ten wie­der­holt die Befürch­tung geäu­ßert, dass das Pro­blem jun­ge Men­schen ver­an­las­sen kön­ne, zu migrie­ren und sich ein bes­se­res Leben etwa in Euro­pa zu suchen.

Frü­he­re Fische­rei­ab­kom­men der EU-Kommission mit dem Sene­gal hät­ten euro­päi­schen Schif­fen nur den Fang von Thun­fisch oder See­hecht gestat­tet. Mit­tels der beschrie­be­nen Joint Ven­tures könn­ten sie nun auch ande­re Arten wie Sar­di­nen oder Gar­ne­len fan­gen; zudem erhiel­ten sie durch bila­te­ra­le Ver­trä­ge Sene­gals Zugang zu Fische­rei­zo­nen in Nach­bar­län­dern wie Libe­ria und Gam­bia und zahl­ten weni­ger für Hafen­ge­büh­ren und Fische­rei­rech­te. Ver­stö­ße sind für zivil­ge­sell­schaft­li­che Kräf­te schwer zu doku­men­tie­ren, weil Sene­gals Behör­den etwa Inspek­tio­nen und Kon­trol­len – so sie denn statt­fin­den – nicht offenlegten.

Seit April 2024 habe sich die Situa­ti­on im Sene­gal geän­dert: Der neue Regie­rungs­chef – Bas­si­rou Dio­maye Faye ist mit 45 Jah­ren der bis­lang jüngs­te Prä­si­dent des Lan­des – habe ver­spro­chen, in den Fische­rei­sek­tor zu inves­tie­ren, loka­le Fischer zu unter­stüt­zen und die Ver­ein­ba­run­gen unter ande­rem mit der EU zu über­prü­fen. Schon einen Monat nach Amts­an­tritt habe sei­ne Ver­wal­tung eine Lis­te der in Sene­gal regis­trier­ten 132 Fische­rei­schif­fe ver­öf­fent­licht – und so teil­wei­se eine Ent­hül­lung tat­säch­li­cher Eigen­tums­ver­hält­nis­se ermög­licht. Zum Bei­spiel lie­ßen sich 26 Schif­fe spa­ni­schen Mut­ter­un­ter­neh­men zuord­nen, weil Spa­ni­en ein Regis­ter aller aus­län­di­schen Töch­ter spa­ni­scher Unter­neh­men füh­re – Frank­reich und vie­le ande­re EU-Mitgliedsstaaten hät­ten sol­che Regis­ter nicht.

…gefähr­de­te Ernährungssicherheit.

Befür­wor­ter nach­hal­ti­ger Fische­rei haben laut FTM zwar Fayes Initia­ti­ve als Schritt zur Trans­pa­renz und Bemü­hen zur Bekämp­fung ille­ga­ler Fische­rei begrüßt. Es gebe Berich­te, dass die Zahl der Traw­ler auf See stark gefal­len sei, aber ille­ga­le Akti­vi­tä­ten sei­en wei­ter ein Pro­blem. Ande­rer­seits habe die Regie­rung aber die Fische­rei als Trei­ber wirt­schaft­li­cher Ent­wick­lung ein­ge­stuft und stei­ge­re deren Indus­tria­li­sie­rung mit finan­zi­el­len Anrei­zen: Unter­neh­men, die mehr als 80 Pro­zent ihrer Fän­ge expor­tie­ren oder ver­ar­bei­ten, wer­den die Steu­ern hal­biert und sie von Zöl­len befreit. Bis­lang wirkt das laut FTM eher kon­tra­pro­duk­tiv: Statt dass Expor­te Devi­sen bräch­ten, erwie­sen sich die Ver­güns­ti­gun­gen als Magnet für aus­län­di­sche Unter­neh­men und gefähr­de­ten so die Ernäh­rungs­si­cher­heit und den Lebens­un­ter­halt akti­ver Fischer und vie­ler Frau­en in Fisch-Verarbeitung und -Handel.

„Der Fisch ver­schwin­det, aber es gibt im Gegen­zug kein Geld“, zitiert FTM den Cam­pai­gner Bas­si­rou Diar­ra von der in Lon­don ansäs­si­gen, glo­bal akti­ven Orga­ni­sa­ti­on Envi­ron­men­tal Jus­ti­ce Foun­da­ti­on (EJF). Seit Jah­ren habe die Regie­rung zu wenig Maß­nah­men gegen aus­län­di­sche Fische­rei­fir­men ergrif­fen – im Ergeb­nis wür­den jetzt jun­ge Men­schen, die kei­ne Arbeit fin­den kön­nen, als Migran­ten nach Euro­pa abrei­sen. Im Okto­ber ver­gan­ge­nen Jah­res habe die EU-Kommission dem Sene­gal ein För­der­pa­ket in Höhe von 30 Mil­lio­nen Euro ange­bo­ten, um unre­gel­mä­ßi­ge Migra­ti­on zu ver­hin­dern – einen Monat spä­ter habe sie, sie­he oben, die Ver­hand­lun­gen über ein (ten­den­zi­ell auch Migra­ti­on ver­hin­dern­des) Fische­rei­ab­kom­men auszusetzen.

An sich, so berich­tet FTM wei­ter, dürf­ten indus­tri­el­le Traw­ler nicht inner­halb der sene­ga­le­si­schen Zwölf-Meilen-Zone fischen; die sei für die Piro­gen, die tra­di­tio­nel­len Holz­ka­nus, und deren Sar­di­nen­fang reser­viert. Den­noch bekla­gen Fischer stän­di­ge Ver­stö­ße gegen die­se Regel, immer wie­der kom­me es in Küs­ten­nä­he zu Zusam­men­stö­ßen von Boo­ten und Traw­lern – auch, weil Letz­te­re bei Dun­kel­heit ihre Lich­ter lösch­ten und Kenn­zei­chen ver­deck­ten. Sol­che Kol­li­sio­nen hät­ten auch bereits zu Todes­op­fern geführt, zitiert FTM noch ein­mal Ama­dou Dia­gue: Anfangs hät­ten vor allem chi­ne­si­sche Schif­fe in Küs­ten­nä­he Sar­di­nen gefischt, inzwi­schen hät­ten die Euro­pä­er das kopiert. „Sie kom­men haupt­säch­lich nachts, damit wir sie nicht erken­nen.“ Aber Dia­gue stellt auch fest: „Es ist gut, dass unse­re neue Regie­rung end­lich hart gegen die­se aus­län­di­schen Schif­fe vor­geht“ – seit dem Amts­an­tritt der Regie­rung Faye im ver­gan­ge­nen Jahr schüt­ze ein Mari­ne­schiff die Holz­boo­te hei­mi­scher Fischer vor aggres­si­ven aus­län­di­schen Trawlern.

Ama­dou Dia­gue: „Der Dieb­stahl unse­rer Fische muss aufhören.“