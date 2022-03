Neues über die Arktis von morgen

Schwin­den­des Meer­eis in den ark­ti­schen Regio­nen ist Sym­bol für die fort­schrei­ten­de Kli­ma­er­wär­mung: Nähe­res dar­über her­aus­zu­fin­den, war die Auf­ga­be der bedeu­ten­den „MOSAiC“-Expedition des deut­schen For­schungs­schiffs „Polar­stern“. Jetzt sind ers­te Ergeb­nis­se der ein­jäh­ri­gen Drift-Reise durchs Nord­po­lar­eis aus­ge­wer­tet und ver­öf­fent­licht worden.

Rund zehn Jah­re hat­ten For­schen­de aus 20 Län­dern die Expe­di­ti­on vor­be­rei­tet, die dann ein vol­les Jahr dau­er­te: Im Sep­tem­ber 2019 hat­te das Schiff, das dem Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Mee­res­for­schung (AWI) gehört, Bre­mer­ha­ven ver­las­sen, im Okto­ber 2020 kehr­te es zurück. WATERKANT hat sei­ner­zeit kurz dar­über berich­tet. Der For­schungs­eis­bre­cher hat­te sich an einer gro­ßen Schol­le fest­frie­ren und mit der natür­li­chen Trans­po­lar­drift durch das Nord­po­lar­meer trei­ben las­sen. Es war eine Rei­se vol­ler Über­ra­schun­gen, unter ande­rem, weil das vor­ge­fun­de­ne Pack­eis schnel­ler und dyna­mi­scher drif­te­te als eigent­lich erwartet.

Aber die größ­ten Über­ra­schun­gen gab es erst nach Rück­kehr, als begon­nen wur­de, die ein Jahr gesam­mel­ten Daten und Pro­ben aus­zu­wer­ten – ein Pro­zess, der eben­so wie die Expeditions-Beteiligung inter­na­tio­nal ver­läuft und noch lan­ge nicht been­det ist. Immer­hin konn­ten jetzt schon mal drei Über­sichts­ar­ti­kel in der Fach­zeit­schrift „Ele­men­ta“ ver­öf­fent­licht wer­den, in denen laut einer aktu­el­len Pres­se­mit­tei­lung des AWI „die phy­si­ka­li­schen Eigen­schaf­ten von Atmo­sphä­re, Schnee und Meer­eis sowie Oze­an und die Bedeu­tung der gemein­sa­men Betrach­tung aller Kom­po­nen­ten des Kli­ma­sys­tems her­aus­ge­stellt“ wer­den konn­te. Die­se Ergeb­nis­se, heißt es wei­ter, lie­fer­ten „erst­mals ein voll­stän­di­ges Bild der Kli­ma­pro­zes­se in der zen­tra­len Ark­tis, die sich mehr als dop­pelt so schnell erwärmt wie der Rest des Pla­ne­ten – Pro­zes­se, die Wet­ter und Kli­ma welt­weit beeinflussen“.

Die aus­führ­li­che Pres­se­mit­tei­lung des AWI mit wei­te­ren Zusam­men­fas­sun­gen der ers­ten Ergeb­nis­se, Links zu den drei erwähn­ten Ver­öf­fent­li­chun­gen sowie zu inter­es­san­tem Bild­ma­te­ri­al ist hier nach­les­bar.